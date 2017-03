Magari, la maggior parte dei tifosi bianconeri, vedendo giocare Dybala ritiene che il fuoriclasse argentino sia l’erede di Alex Del Piero invece a me ricorda Michel Platini e, per il suo modo di concepire il calcio e stare in campo penso che Paulo sia più completo rispetto al genio francese perché difende oltre a costruire, ispirare e segnare.



>>> Pur vivendo un calcio diverso rispetto a Platini, Dybala mi ricorda “Le Roi” per come vive il suo essere fuoriclasse: reputa il calcio uno sport collettivo di conseguenza, le esigenze della squadra sono prioritarie rispetto ai suoi interessi, è estremamente intelligente perché, in campo riesce sempre a trovare la posizione giusta: all’occorrenza agisce da regista, ispiratore e finalizzatore ...