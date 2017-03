Prosegue la corsa a Russia 2018: dopo le gare di ieri e dell'altroieri, s i torna in campo, a partire dalle 18, per i match valevoli per le qualificazioni ai Mondiali del 2018 . Oggi impegnati i Gruppi C, E e F.



Per il Gruppo C si comincia alle 18 con la Germania che fa visita all'Azerbaigian di Prosinecki, secondo a quota 7 a pari dell'Irlanda del Nord e da non sottovalutare, seppure i tedeschi, primi a più 5, abbiano dalla loro il maggior tasso tecnico del girone. Alla stessa ora in campo anche la Repubblica Ceca, orfana di Schick e al quarto posto con 5 punti, che fa visita al fanalino di coda San Marino. Alle 20.45 invece l'Irlanda del Nord riceve la Norvegia, reduce da tre sconfitte in quattro partite e assolutamente bisognosa dei tre punti, se vuole avere ancora una minima speranza di arrivare seconda e andare ai playoff mondiali.



Nel Gruppo E apre alle 18 la sfida tra Armenia e Kazakistan, le due ultime classificate del girone: chi perde è praticamente eliminato. Alle 20.45 ci sono invece le sfide tra Montenegro-Polonia e Romania-Danimarca, le prime quattro forze del raggruppamento: i polacchi guidati da Lewandowski sono già a quota 10 e con una vittoria contro Jovetic e compagni sarebbero praticamente tranquilli in ottica primo posto. La sfida tra rumeni e danesi è invece già un dentro-fuori, con i primi che giocano in casa e i secondi che hanno un punto in più in classifica.



Chiude il Gruppo F, quello dell'Inghilterra: alle 18 la nazionale di Southgate riceve la Lituania a Wembley, per allungare in classifica. Alle 20.45 l'inseguitrice Slovenia va in Scozia, sul campo della penultima forza del gruppo, mentre la Slovacchia di Hamsik e Kucka dovrebbe avere vita facile a Malta, contro il fanalino di coda.





Qualificazioni Mondiali 2018





Gruppo C



ore 18 Azerbaigan-Germania 0-0 LIVE



ore 18 San Marino-Repubblica Ceca 0-1 LIVE

17' Barak (R)



ore 20.45 Irlanda del Nord-Norvegia





Classifica: Germania 12, Irlanda del Nord 7, Azerbaigian 7, Repubblica Ceca 5, Norvegia 3, San Marino 0.





Gruppo E



ore 18 Armenia-Kazakistan 0-0 LIVE



ore 20.45 Montenegro-Polonia



ore 20.45 Romania-Danimarca



Classifica: Polonia 10, Montenegro 7, Danimarca 6, Romania 5, Armenia 3, Kazakistan 2.





Gruppo F



ore 18 Inghilterra-Lituania 0-0 LIVE



ore 20.45 Malta-Slovacchia



ore 20.45 Scozia-Slovenia



Classifica: Inghilterra 10, Slovenia 8, Slovacchia 6, Lituania 5, Scozia 4, Malta 0.