La nazionale azzurra continua la sua corsa al prossimo mondiale di calcio e, con le gare contro Macedonia e Albania di questi giorni, proverà a consolidare il secondo posto per raggiungere i play-off. Nonostante sulla carta gli azzurri partano favoritissimi nel match di questa sera contro la Macedonia, la formazione del CT Ventura non deve avere cali di tensione e deve puntare a segnare il maggior numero di gol possibili per entrare di diritto tra le migliori seconde. Nella sfida dell’Olimpico di Torino, comunque, le quote non lasciano spazio a brutti pensieri: sul tabellone di Stanleybet l’Italia è data vincente a 1.07 contro l’altissimo 30.00 per i macedoni, mentre il pareggio è bancato a 10.00. Nelle altre sfide del gruppo G, la Spagna dovrebbe continuare il suo incredibile ruolino di marcia contro l’Albania, anche per dimenticare – momentaneamente – la crisi che sta colpendo il Paese. Su www.stanleybet.it la vittoria degli iberici è data a 1.06, la parità a 12.00 e il semi-impossibile colpo degli albanesi a 22.00. Infine, sembra già segnato il destino del Liechtenstein che, nella gara casalinga contro Israele, dovrebbe rimanere ancora fermo a 0 punti. Il successo dei padroni di casa, infatti, si trova in lavagna a 16.00, la X a 6.85 e il trionfo degli israeliani a 1.16.