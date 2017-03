Un successo per vendicarsi dell’ultima finale di Coppa America, ma soprattutto per sorpassare il Cile nella classifica del girone di qualificazione ai mondiali 2018 e allontanare il rischio play off. L’Argentina ci prova nella sfida di Buenos Aires contro la Roja: 19 i punti dell’Albiceleste, quinta, 20 quelli della squadra di Juan Antonio Pizzi, quarta. Il pronostico pende nettamente verso i padroni di casa, nonostante il momento non sia eccelso, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite. A pesare sulle quote (su Microgame Group si punta a 1,50 sul successo argentino) sono i precedenti: il Cile non ha mai vinto in trasferta con l’Albiceleste e il primo storico successo pagherebbe 6,35. Si punta invece a 4,35 sul pareggio.