Comincia questa sera l'ultimo turno delle qualificazioni europee per il Mondiale di Russia 2018. In campo 18 squadre, quelle dei gruppi C, E e F. Si parte alle 18, con la Danimarca che non va oltre il pareggio con la Romania e trova quel punto che le garantisce il playoff. La Polonia, invece, stacca direttamente il pass per la Russia con il 4-2 sul Montenegro, trascinata dal solito Lewandowski mentre, sempre nel gruppo E, finisce 1-1 la sfida senza valore di classifica tra Kazakistan e Armenia. Basta un rigore di Kane all'Inghilterra, già qualificata, per battere la Lituania nel gruppo F, mentre la Slovacchia vince 3-0 Malta e centra il sorpasso al secondo posto in classifica sulla Scozia, che invece non va oltre il 2-2 in Slovenia. Hamsik e Skriniar sono così ai playoff, grazie alla differenza reti.



Alle 20.45 scendono in campo invece le squadre del gruppo C: la Germania, ancora a punteggio pieno, ospita l'Azerbaigian per centrare la decima vittoria su altrettante partite. L'Irlanda del Nord, già sicura del playoff, gioca in Norvegia, la Repubblica Ceca ospita San Marino.





GRUPPO C



Germania-Azerbaigian ore 20.45



Norvegia-Irlanda del Nord ore 20.45



Repubblica Ceca-San Marino ore 20.45



Classifica: Germania 27, Irlanda del Nord 19, Repubblica Ceca 12, Norvegia 10, Azerbaigian 10, San Marino 0.





GRUPPO E



Danimarca-Romania 1-1 LIVE

60' Eriksen (D), Deac (R)



Kazakistan-Armenia 1-1 LIVE

26' Mkhitaryan (A), 62' Turysbek (K)



Polonia-Montenegro 4-2 LIVE

6' Maczynski (P), 16' Grosicki (P), 78' Mugosa (M), 83' Tomasevic (M), 85' Lewandowski (P), 87' aut. Stojkovic (M)



Classifica: Polonia 22, Danimarca 19, Montenegro 16, Romania 12, Armenia 6, Kazakistan 2.





GRUPPO F



Lituania-Inghilterra 0-1 LIVE

27' Kane (I)



Slovacchia-Malta 3-0 LIVE

33', 62' Nemec (S), 69' Duda (S)



Slovenia-Scozia 2-2 LIVE

33' Griffiths (SC), 52', 72' Bezjak (SL), 88' Snodgrass (S)



Classifica: Inghilterra 23, Scozia 17, Slovacchia 15, Slovenia 14, Lituania 6, Malta 1.