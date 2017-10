Entrambe sono ancora in corsa per la qualificazione a Russia 2018 e si contenderanno i punti decisivi nella sfida in programma stanotte a Lima. Perù e Colombia vanno a caccia dell’ultimo guizzo nel girone sudamericano, dove al momento occupano la quinta posizione (quella che dà l’accesso ai playoff) e il quarto posto, ma con Argentina e Paraguay che incombono poco dietro. Tre punti sono l’imperativo per tutte e due le squadre, ma nelle quote è il Perù a partire leggermente meglio, dopo il prezioso 0-0 ottenuto in Argentina e con il fattore campo dalla sua parte. Sul tabellone Microgame l’«1» dei biancorossi è offerto a 2,35, con i Cafeteros (che invece arrivano dal ko con il Paraguay) a 2,85. Per il pareggio, centrato in tre degli ultimi quattro precedenti, l’offerta sale a 3,40.