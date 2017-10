Incrocio delicatissimo nel gruppo F di qualificazione ai Mondiali 2018. Scozia e Slovacchia, entrambe ancora in corsa per il secondo posto nel girone, si troveranno domani all’Hampden Park di Glasgow, a caccia dei punti decisivi per i playoff. Hamsik e compagni partono con un punto in più in classifica e il secondo posto provvisorio, gli scozzesi - che mancano dal Mondiale dal 1998 - possono invece contare sull’imbattibilità nelle partite giocate in casa finora. Un dato che premia Strachan e i suoi anche nelle quote dei bookmaker: sul tabellone Microgame la Scozia è favorita a 2,35, per pareggio e segno «2» l’offerta sale a 2,10. L’unico precedente tra le due squadre è il 3-0 per la Slovacchia di un anno fa, ma stavolta i quotisti puntano su una gara più contenuta nel punteggio: l’Under vola a 1,58, per un altro Over si sale a 2,25. Più in bilico goal e No Goal, rispettivamente a 1,93 e 1,80.