Per gli azzurri una vittoria questa sera è fondamentale anche alla luce dell’impegno della Spagna, prossima avversaria della Nazionale, con cui condividono il primato nel girone G (per entrambe 13 punti). Turno facile anche per le Furie Rosse, che affrontano in trasferta la Macedonia, penultima in classifica. Spagna nettamente avanti, a 1,13, pareggio e vittoria dei padroni di casa - che farebbero un gran comodo all’Italia - sono dati rispettivamente a 7,50 e 25. Anche in questo caso si prevedono reti in abbondanza: l’Over, scommessa su almeno tre marcature complessive, viaggia a 1,60. Decisamente più equilibrato il pronostico sulla terza gara del Gruppo G, tra Israele e Albania, terza e quarta. Favoriti i padroni di casa a 2,15, a 3,10 il pareggio mentre il «2» che varrebbe l’aggancio per la squadra di De Biasi è a 3,65 su Snai.