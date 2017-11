Nel momento peggiore della storia della Nazionale ci restano due cose: la speranza per il futuro, che non deve mai morire, e i ricordi del passato, di 'quando eravamo re'. Questa volta la rubrica 'Oggi come ieri' è dedicata ai dolci ricordi che ci legano alla Nazionale, e ai suoi protagonisti nei momenti di gloria della storia degli Azzurri. I campioni del Mondo del 1982 e del 2006, i vicecampioni del Mondo del 1970, il 1978 in Argentina, le notti magiche del 1990 e i campioni d'Europa del 1968. Vanno ricercati in questi quattro tornei i nomi dei protagonisti di questa gallery: da bambini, in maglia azzurra e con qualche anno in più sulle spalle. Provate a riconoscerli.