I gioiellini non mancavano, di sicuro non dalla parte blucerchiata del derby, ma probabilmente neppure da quella rossoblù, con il Cholito in rampa di lancio. Ecco perchè al Ferraris in occasione di Genoa-Sampdoria si sono fatte accreditare una miriade di squadre, estere e italiane, che hanno fatto tenere ai loro osservatori gli occhi inchiodati sui talentini genovesi.



Erano ben 9, secondo Il Secolo XIX, le società presenti a Marassi per la stracittadina. Per la Serie A, hanno seguito il match la Juventus, l'Inter, il Milan e il Sassuolo. Ma erano rappresentate anche la Premier League, la Bundes, la Liga e la Ligue 1. Anche perchè parecchi dei talenti di casa Samp, vedi Muriel, Torreira, Linetty, Schick e Praet, sono nomi altamente spendibili pure nei massimi campionati europei. Ecco allora che l'Atletico Madrid, il Borussia Dortmund, il Marsiglia, l'Hoffenheim e il Southampton si sono 'scomodati' sino a Genova. Sugli spalti del Ferraris oltretutto era presente anche Nunziata, il vice allenatore dell'Under 21 azzurra.