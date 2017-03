La Sampdoria guarda già al mercato estivo con l'obiettivo - dichiarato a più riprese dai vertici di Corte Lambruschini - di muoversi per tempo così da anticipare la concorrenza di altre società italiane ed europee per portare a Genova alcuni talenti da crescere e valorizzare. Un'operazione riuscita alla grande in questa stagione, basti pensare ai vari Skriniar, Torreira, Linetty e Schick, e che i blucerchiati vogliono bissare.



Gli scout doriani saranno presenti anche a Vienna, quando mercoledì l'Austria affronterà la Finlandia in una gara molto importante in ottica play off per la nazionale guidata dal tecnico Marcel Koller. Gli emissari della Samp, però, troveranno una tribuna particolarmente affollata. Secondo il portale austriaco laola1.at alla Federazione sarebbero piovute richieste di accredito da parte di mezza Europa.



A Vienna ci sarà anche tanta Bundesliga (presenti l'Hertha Berlino, l'Augsburg e lo Stoccarda), ma pure la Premier seguirà l'evento con l'Arsenal, il West Bromwich, il Sunderland e l'Aston Villa. Sugli spalti anche il Trabzonspor mentre la Serie A sarà rappresentata, oltre che dai blucerchiati, da Atalanta e Chievo.