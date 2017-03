Gonzalo Higuain non è uno da mezze misure. Subito bene nonostante una forma non proprio smagliante, discussa e discutibile. Poi male tra ottobre e novembre. E ancora devastante per oltre due mesi, da dicembre a metà febbraio con quei tredici gol segnati in tredici partite. Infine, nuovamente in calo tanto da infilare una serie di sette partite con una sola rete segnata. Ad unire tutte queste fasi della stagione, il concetto di imprescindibilità al centro dell'attacco della Juve così come anche in quello dell'Argentina, come confermato dallo stesso ct Edgardo Bauza recentemente. Sulle montagne russe la sua prima stagione alla Juve quindi, ma quest'ultima sosta per le Nazionali non può che lasciare scampo a Higuain che dovrà prendere per mano la formazione bianconera proprio ora che le partite valgono doppio e vengono vinti, o persi, i trofei. Non è uno da mezze misure, Gonzalo Higuain: ora alla Juve serve quello in formato miglior centravanti del mondo, quello che fino a un mese fa dominava letteralmente contro ogni difesa fino ad oscurare quasi i propri compagni di squadra. Di sicuro non quello 'solo' utile alla squadra, con lavoro sporco e spirito di sacrificio: per quello c'era già e c'è tuttora Mandzukic, ad esempio.



TUTTO IN DUE MESI - Per essere il miglior centravanti al mondo, per fare la differenza quando conta, è stato acquistato dal Napoli per 90 milioni di euro diventando sia come ingaggio (7.5 milioni netti più bonus) che come cartellino il più costoso calciatore della storia della Juve e del calcio italiano. Fin qui, ad esser delusi o scontenti sono solo i tifosi avversari, specialmente quelli napoletani già puniti due volte da Higuain. Ora si riparte proprio dalla doppia sfida del San Paolo: da lì si ricomincia, anzi si comincia. Da lì inizia la vera stagione di Higuain, quello fatto e non fatto fin qua peserà sempre meno di tutti i gol che segnerà o non segnerà nei prossimi due mesi.



@NicolaBalice