Durante il mercato invernale Fiorentina e Roma sono state accostate in più di una occasione per una ben precisa trattativa. riguardante un probabile scambio a centrocampo tra Milan Badelj e Leandro Paredes e per il quale alla fine non se ne è fatto di niente. I due giocatori continuano comunque a piacere alle rispettive società avversarie, e la partita di martedì all’Olimpico sarà un’altra occasione per gli uomini di mercato dei due club al fine di tenere d’occhio da più vicino i due giocatori e magari avviare alcuni discorsi in vista del mercato estivo.