Un conto sono tre partite in sette giorni, ben altra cosa è giocare tre partite in dieci giorni. Così Max Allegri cambia solo quanto basta per riproporre una Juve al massimo della condizione. Si riparte dal 4-2-3-1 con i quattro titolarissimi davanti, con Pjanic e Khedira sempre favoriti su Marchisio ed una difesa che al contrario cambierà ancora: dentro Buffon, dentro Dani Alves e Alex Sandro, ancora da definire la coppia di centrali con Chiellini e Bonucci favoriti nonostante la diffida. Le ultime da Torino nel video di Nicola Balice, inviato Juve per Calciomercato.com.



Probabile formazione

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.