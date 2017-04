Non sarà facile tenere alta la tensione, ma la Juve a Pescara non si può permettere di perdere punti per strada. Max Allegri cambia tanto, ma non tutto: davanti saranno Mandzukic, Dybala e Higuain a prendere per mano una squadra che cambierà forse tutti gli altri elementi con le sole possibili conferme per Cuadrado e Pjanic. Le ultime da Torino nel video di Nicola Balice, inviata Juve per Calciomercato.com.



Probabile formazione

Juventus (4-2-3-1): Neto; Lichtsteiner, Barzagli, Benatia, Asamoah; Pjanic, Marchisio; Lemina, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.