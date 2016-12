Una partita da preparare sui 120 minuti. Che poi è una delle cose che riesce meglio a Max Allegri. Studiare la gara e l'avversario, immaginare le mosse in questo caso di Vincenzo Montella, valutare la distribuzione di forze psico-fisiche del Milan. Una formazione per iniziare ed un'altra per finire. Se alla vigilia del match con la Roma erano le condizioni di Paulo Dybala a tenere banco, in questo caso molto dipenderà da Miralem Pjanic per l'assetto tattico: se in caso di forfait di Stephan Lichtsteiner sarà Andrea Barzagli a completare la difesa sia che si giochi a 4 che a 3, ecco che l'assenza di Pjanic darebbe via libera a Cuadrado dal 1' con relativo cambio di modulo e possibile controsorpasso di Mandzukic su Dybala. In attesa della rifinitura di domani mattina, dovrebbe in ogni caso insistere sul 4-3-1-2 Max Allegri, con il ballottaggio doppio Barzagli-Lichtsteiner e Dybala-Mandzukic.

Probabile formazione:

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Barzagli, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Marchisio, Sturaro; Pjanic; Dybala, Higuain. All. Allegri.