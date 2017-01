Scelte obbligate o quasi per Max Allegri in vista della partita di Coppa Italia con l'Atalanta. Ancora fuori dai convocati Gigi Buffon, per motivi ovviamente completamente diversi rispetto a quelli che hanno portato all'esclusione di Patrice Evra. Ancora assenti Alex Sandro e Dani Alves, così come Lemina e Benatia impegnati nella preparazione della Coppa d'Africa, il tecnico deve fare i conti anche con lo squalificato Chiellini. Ecco che contro l'Atalanta dovrebbe quindi scendere in campo una Juve che avrà Neto in porta, Lichtsteiner, Rugani, Barzagli e Asamoah in difesa, Rincon, Hernanes e uno tra Marchisio e Sturaro in mediana, con Cuadrado e Dybala ad ispirare Mandzukic.