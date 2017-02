Mercoledì 15 febbraio è una data cerchiata in blu (o forse in azzurro) da tutti i tifosi del Napoli. La squadra di Sarri tornerà in campo in Champions League e affronterà i detentori del trofeo del Real Madrid al Santiago Bernabeu. Si tratta certamente dell’incontro più importante e prestigioso per i partenopei degli ultimi anni, con Hamsik e compagni che sognano l’impresa. Ma come viene vista in Spagna la compagine italiana? Il Napoli è temuto o visto come una buona squadra che però difficilmente potrà avere la meglio sulle Merengues? Per ottenere risposte a queste domande Calciomercato.com ha intervistato in esclusiva alcuni giornalisti che seguono regolarmente le vicende della Casa Blanca. Ecco il loro pensiero.



MIGUEL ANGEL TORIBIO (RADIO MARCA): “Il Real Madrid è ampiamente favorito. Per storia, giocatori e palmares i Galacticos lo sono sempre. Nonostante siano arrivati secondi nel loro raggruppamento e giochino la gara di ritorno al San Paolo. Non c’è paura verso il Napoli. I blancos sono più forti. Il Napoli è una squadra competitiva, ben schierata in campo, ma se ti chiami Real Madrid difficilmente puoi avere paura del tuo avversario. I migliori dei campani, o meglio, quelli che io apprezzo di più, sono Insigne, Hamsik e Milik. E difficilmente anche loro sarebbero titolari inamovibili nella squadra di Zidane – spiega il periodista iberico – Sarri mi sembra un ottimo tecnico perché la rosa della sua squadra non è di caratura mondiale, né superiore a quella di Roma o Inter. Per questo devo dire che i tifosi del Real Madrid, una volta appreso che avrebbero affrontato i partenopei nei quarti, non erano felici, ma certamente soddisfatti sì. Non è mai facile affrontare una squadra italiana, soprattutto se questa si chiuderà dietro, infatti il Madrid ha avuto dei problemi nella scorsa edizione in Champions contro il Wolfsburg o quest’anno contro Celta Vigo, Malaga e Deportivo. Ma ripeto, per me se il Napoli passasse sarebbe una grande sorpresa. Per questo ti dico che la partita di andata finirà 3-1 per i padroni di casa”.



MIGUEL CUESTA (collaboratore REAL MADRID TV): “Credo che i blancos siano i favoriti. La squadra di Zidane, nonostante le defezioni, vorrà chiudere il discorso qualificazione già al Santiago Bernabeu per non rischiare di doversi giocare il passaggio del turno in Italia. Mertens, Hamsik e Callejon potrebbero essere pericolosi ma immagino che le “spie” del Real Madrid abbiano fornito tutti i dati necessari alla squadra per poterli fermare. Il risultato perfetto per le Merengues sarebbe una vittoria senza subire reti, ma pronostico un 3-1 per Cristiano Ronaldo e compagni”.



CARLO BIANCHI (TERCER TIEMPO): “Ci si avvicina alla sfida d'andata degli ottavi di Champions League con un Real Madrid che giocoforza ha ridotto i suoi impegni dopo un gennaio nel quale è stato costretto a giocare ogni tre giorni. Tutto questo causa l’eliminazione in Coppa del Re da parte del Celta Vigo e la sospensione dell'incontro della Liga sempre a Vigo di Domenica 5 febbraio. Tutti i mali non vengono per nuocere, con Zidane che ha ammesso come i suoi si siano ‘potuti riposare e possano così prepararsi al meglio la sfida contro il Napoli’. Della squadra partenopea si sa tutto. L’aspetto che più preoccupa sono la velocità degli attaccanti, il trio Insigne-Mertens-Callejón, con quest'ultimo ben conosciuto da queste parti e vero pupillo di Mourinho, che mai e poi mai lo avrebbe lasciato partire. Proprio l’ex della partita potrebbe fare sfracelli. E occhio anche a quel sano furore agonistico con cui i campani affrontano le partite. Per questo dico che sarà fondamentale la gara di andata. Se il Napoli dovesse riuscire a limitare i danni in Spagna le possibilità di qualificazione potrebbero essere anche paritarie”.