C'è un Olympiacos in crisi ad affrontare la Juve domani sera all'Allianz Stadium. Cambio di allenatore tra Hasi e Lemonis, voglia di reagire nonostante anche in condizioni normali servirebbe un'impresa. Queste le parole dei greci nella conferenza stampa della vigilia.



PARLA PROTO - "Domani giocheremo una partita difficile contro una delle squadre migliori del mondo. Dovremo dare il 100%. Per me è una partita particolare perché mezza mia famiglia è italiana, mio papà è siciliano, quindi è un momento speciale per lui. Per me è un momento particolare perché è il mio ritorno alle grandi gare dopo un incidente che ha rischiato di farmi smettere col calcio. Ritorno in un grande stadio, con un grande club come l'Olympiacos".



LA PRIMA DI LEMONIS - "Appena mi hanno richiamato ho pensato alla Juve. È stato tutto così veloce che non abbiamo avuto tempo di pensare ad altro. Abbiamo fatto due allenamenti insieme, cercherò di pensare a altre cose dopo la partita. Ora abbiamo un'immagine che finora non è stata buona, lo sappiamo, ma in generale quando giochi in campionato o Champions non devi pensare a una sola partita ma a una serie di partite per capire come dosare i giocatori. Darò molta importanza all'uso dei giocatori per avere maggiore equilibrio e rendere più facili le partit. Quando hai giocatori del livello dei giocatori dell'Olympiacos per un allenatore è più semplice apportare modifiche a livello tattico. Questi giocatori sono all'Olympiacos perché lo meritano, quindi per noi è più facile spiegare quello che vogliamo La Juve? Certamente ho delle cose in mente, ma come giocare dipende anche dalla squadra che abbiamo di fronte. Mi piace giocare la palla, creare occasioni, ma dobbiamo essere realisti: la Champions è diversa dal campionato greco, quindi il pensiero che ho da due giorni è su come affrontare al meglio la Juve. Ho portato le mie idee ai ragazzi e spiegato come giocare con la Juve. Dovremo rientrare negli spogliatoi e essere contenti di come abbiamo giocato. Siamo realisti, è una grande squadra, ma noi non siamo venuti qui solo per giocare. Non credo che nel calcio ci siano sorprese. Tutte le squadre fanno un ottimo scouting degil avversari ed è difficile sorprendere un'altra squadra in Champions League. Dybala? E' in grande forma, ma non se ne può scegliere uno, ci sono giocatori che entrano dalla panchina e sono eccezionali".