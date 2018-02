, consigliere delegato del CF Cadice. Il lungo interrogatorio, tenuto a due giorni dall'arresto del 31 gennaio condotto dalla Unidad de Delinquencia Económica y Fiscal (UDEF) spagnola nel quadro dell'Operación Libero, ha evidentemente confermato la gravità degli indizi raccolti . Ipotesi molto gravi, tanto da rendere clamoroso il caso giudiziario in Spagna. Invece in Italia la notizia è passata pressoché sotto silenzio. Come se si trattasse di un fatto di nessun interesse. E invece di motivi per richiamare l'attenzione nel nostro paese ce ne sarebbero. Sia perchéè un personaggio di assoluto spicco nell’economia parallela del calcio globale, sia.E l’inchiesta giudiziaria punta l’attenzione proprio su alcuni trasferimenti realizzati dal Granada della gestione Pina-Pozzo.che arrivò a giocare in Segunda all'inizio degli anni Novanta con la maglia del Merida, dopo aver chiuso la carriera agonistica Quique Pina si converte in uomo d'affari calcistici a tutto campo., da non confondere col club principale della città che è il Real Murcia. Come spiega un articolo di El País pubblicato nel 2007 , e soltanto in secondo battuta sportive. Usando un luogo comune, si può dire che il club murciano abbia una vita breve ma intensa. In pochi anni riesce a conquistare una piazza in Segunda, dove disputa quattro campionati consecutivi. L’ultimo di questi vede il giovane club piazzarsi addirittura al terzo posto, alle spalle dei concittadini del Real Murcia che conquistano la promozione. Ma, determinati a spostare il titolo sportivo nella città andalusa.: il Ciudad de Murcia sparisce, al suo posto nasce il Granada 74 che vivrà soltanto per tre stagioni e scomparirà nell’estate del 2009 . Questo passaggio segna un primo contatto d’affari fra Quique Pina e il contesto calcistico di Granada. Un intreccio che poco tempo dopo si svilupperà in modo molto più fitto.dall'Albacete alla Roma, José Oscar Flores dal Las Palmas al Deportivo La Coruña edal Boca Juniors al Barcellona. A dire il vero, la foto che correda l'articolo mostra anche un Quique Pina con pochi capelli. E invece le foto degli anni successivi mettono in mostra un'inaspettata chioma. Del resto, nel frattempo la sua vita è cambiata., nel 2009. L'assemblea dei soci granadina ha appena votato la trasformazione dell’assetto societario dalla forma associativa a quella della società di capitali (Sociedad Anonima Deportiva, SAD) proprio per consentire l'accesso di investitori privati. E immediatamente i capitali privati arrivano, immessi dalle società Nevauto SA e Daxian 2009 SL. Quest'ultima assume la quasi totalità del pacchetto azionario, col 98,17%, e è retta dall'uomo che adesso mostra una chioma folta e corvina. Ma a finanziare l'acquisizione è la famiglia Pozzo , che versa i 5,3 milioni di euro necessari per rilevare le azioni del club e pagare i debiti pregressi.e lo regge unitamente a un uomo di sua massima fiducia:, compenente di una famiglia in cui altri due fratelli (Pedro e Jorge) fanno lo stesso mestiere.del Desports Group, cioè la proprietà cinese del Parma. Altre invece sono rimaste come erano. Per esempio, i rapporti fra Quique Pina e Juan Carlos Cordero, e la passione dello stesso Quique Pina per la collezione di club. Nel 2011, intanto che presiede il club della famiglia Pozzo, assume il ruolo di direttore sportivo del Cadice. In quella veste fallisce l'obiettivo d portare la squadra in Segunda.per rimanere nel mondo del calcio., ma intanto (ottobre 2016) giunge dal quotidiano granadino Ideal l'indiscrezione riguardo all'. E non si tratta di un club qualsiasi, perché si sta parlando dell' Institución Atlética Sud América , cioè uno dei club che nel 2012 l'agenzia delle entrate argentina (AFIP) ha inserito nella lista nera dei “paradisi fiscali sportivi”,. E dalla scorsa estate, nel mazzo delle società calcistiche sotto controllo di, un nome che ritornerà fra non molto. Gli azionisti del Lorca sono tre uomini molto vicini a Quique Pina: Pedro Cordero, David Navarro e Joaquín Navarro Così tanti affari per così pochi averi. Uno dei motivi che hanno attirato l'attenzione degli inquirenti su Quique Pina è stata la clamorosa discrepanza fra il suo tenore di vita e le sue dichiarazioni fiscali.lo yacht "El Duende", una Bentley Continental GT, una Porsche Panamera GTS, una Aston Martin V8 Vantage. E unitamente agli oggetti tipici d'uno stile di vita frugale c'è la lista delle società: Calambur Intermediaciones SL, ADGB Sport SL, Quique Sport SL,. Quest'ultima, oltre che per acquisire il Lorca, è stata utilizzata per dare la scalata al Cadice.. Il passaggio del pacchetto azionario di controllo è stato controverso, e a contestarlo è stato il Sinergy Group di Vincenzo Silvestrini e Alessandro Gaucci , prima da parte del legale di Sinergy e poi da parte delle autorità fiscali spagnole. E da lì sono state avviate le ispezioni sui trasferimenti del Granada dell'era Pozzo.. Proprio il nome del franco-algerino è stato oggetto delle rivelazioni di Foootball Leaks.e di una società lussemburghese denominata Fifteen Securitisation, e di cui noi dici occupammo a novembre 2015 . Così riferisce il quotidiano El Mundo, i cui cronisti hanno avuto modo di guardare le carte dell'indagine . Così conferma il quotidiano granadino Ideal, che parla di una rete di otto società utilizzate per realizzare le operazioni . Il prosieguo dell'indagine ci farà sapere se i sospetti siano concreti o no., e di rappresentarla nella sua interezza.