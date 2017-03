In redazione si è scatenato un vero e proprio bailamme, in seguito ad un quiz che circola in rete e che è approdato anche da noi di Calciomercato.com.



Ve lo riproponiamo qui sotto, aspettando le vostre risposte nei commenti, e garantendovi che noi ci siamo scervellati in dodici, senza trovare la risposta corretta.



Riepiloghiamo qui sotto le domande del quiz:



- Ho vinto il campionato in due paesi differenti

- Non sono inglese

- Non ho giocato in Germania

- Ho vinto la Coppa del Mondo e la Champions League

- Ho giocato con Kakà e Robinho, ma non ho giocato con Sergio Ramos e Messi

- Sono stato allenato da Mourinho, ma non da Guardiola o Ancelotti



Chi è il giocatore misterioso?