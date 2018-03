Sabato la serie A torna in campo con due anticipi. Alle 18 l’Udinese ospita il Sassuolo e sulla lavagna di BetFlag - si legge in una nota - ha le carte in regola per fare risultato pieno anche se l’1 è bancato alto a 2,15, con l’X che arrotonda a 3,20 e con il 2 a 3,55. Bassi ma non troppo i coefficienti per la doppia chance con l’1X a 1,28, l’12 a 1,33 e l’X2 a 1,68. In serata, alle 20,45, la Juve capolista farà visita alla Spal. E’ pronostico a senso unico, anche alle luce delle ultime prestazioni bianconere, con quota molto bassa per il 2 della formazione di Allegri, con l’1 diametralmente opposto a quasi doppia cifra, 9,75, e con l’X a 4,70. Si scommette anche sul numero di goal: 0 a 10,00, 1 a 4,35, 2 a 3,25, 3 a 3,90, 4 a 575 e oltre 4 a 6,25. Domenica il match lunch è tra Sampdoria e Inter, non una gara qualunque per entrambe. Raddoppia la scommessa il 2 nerazzurro ma l’1 doriano è offerto a 3,75 e l’X a 3,40. Si scommette anche su l’1 o over 2,5 con il sì a 1,62, l’X o over 2,5 sì a 1,34 e il 2 o over 2,5 sì a 1,38. Valgono doppio i punti in Benevento – Cagliari in programma per le 15. E’ gara da tripla per la bandiera delle scommesse con l’1 a 2,45, il 2 a 2,90 e l’X a 3,25. Tra le tipologie in multigoal sì da 1 a 2 a 2,10, il multigoal da 2 a 3 sì a 2,00, il multigoal da 3 a 4 sì a 2,60, il multigoal da 3 a 5 sì a 2,20 il multigoal oltre 7 sì a 23,00. Turno casalingo per il Milan di Gattuso contro un Chievo che per BetFlag ha poche possibilità per impensierire l’undici rossonero ed abbina l’1 a 1,35, lontanissimo dal 9,50 segnalato per il 2 e con l’X a 4,65. Tra i risultati esatti il 2 – 0 moltiplica per 5,50, il 2 – 1 per 9,50, il 3 – 2 per 33,00, l’1 – 2 per 25,00, lo 0 – 0 per 10,00 e il 2 – 2 per 23,00.In serata due le gare in calendario, entrambe alle 20,45. Al San Paolo riflettori accesi su Napoli – Genoa e l’1,22 collegato alla vittoria degli azzurri la dice lunga sulla strapotere tecnico della formazione di casa in grado di reagire all’allungo iuventino. A doppia cifra la quota del 2 genoano fissato a 13,25 e con l’X a 6,00. Particolarmente congrue le cifre sul metodo del primo gol, a cominciare dall’autorete a 25,00, su punizione a 13,00, su rigore a 9,00, su colpo di testa a 6,00, su tiro a 1,40 e nessun goal a 14,25. Sulla stessa linea di valutazione anche Lazio – Bologna con la squadra di casa favoritissima e 1 a 1,35, X a 4,95 e 2 a 9,00. L’under/ over 1,5 è raccomandato a 3,70 e 1,25, l’under/ over 2,5 a 1,95 e 1,80 e l’under/ over 3,5 a 1,35 e 2,95.