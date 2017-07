Il possibile addio di Ronaldo al Real ha riempito le cronache mondiali. Nel caso parta davvero, il Manchester United è il più probabile acquirente, a 4,00, seguito dal Psg a 5,00. In lavagna c'è anche la Juventus, ma ad una quota ai limiti del possibile, 150. Infine, Diego Costa: per lui l'aria al Chelsea non è più salubre. Vicino l'approdo in Cina (2,75), ma in lizza c'è anche il Milan, a 4,00.