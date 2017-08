La partenza con il piede giusto di tutte le big lascia invariate le gerarchie nelle quote scudetto 2017/2018. La Serie A è iniziata con la vittoria netta della Juve sul Cagliari e la conferma dei bianconeri in testa al tabellone 888sport.it, dove il titolo è offerto a 1,85. Il Napoli ha risposto con il blitz a Verona e rimane la seconda forza in lavagna, a 4,50, seguito da un Milan che grazie all’agevole 3-0 a Crotone è dato a 7,50. Tre gol anche dell’Inter con la Fiorentina: i nerazzurri sono piazzati a 10 volte la posta, di poco avanti rispetto alla Roma, offerta a 11,00 dopo l’1-0 in casa dell’Atalanta.