La Juventus “stecca” con la Spal e il Napoli si rifà sotto in classifica: ora i punti di svantaggio dai bianconeri sono due e, in più, gli azzurri hanno ancora lo scontro diretto da giocare contro i la capolista. La squadra di Sarri, dunque, fa un deciso passo avanti nelle scommesse scudetto: prima del week end era data a 3,40 sul tabellone Microgame, ma adesso la quota è scesa fino a 2,85. La Juve resta ancora favorita per il tricolore, ma il pareggio contro la Spal si è fatto sentire in lavagna: l’offerta sui bianconeri è stata ritoccata da 1,27 a 1,40. La lotta per lo scudetto è praticamente chiusa qui: Roma e Inter, terza e quarta in campionato, sono lontanissime sia in classifica, sia nelle quote, date rispettivamente a 150 e 200.