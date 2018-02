La "manita" rifilata al Cagliari porta il Napoli a +4 in classifica, complice lo stop della Juventus, che deve recuperare il match di domenica contro l'Atalanta, rinviato per neve. Il vantaggio dei partenopei in Serie A, però, non si riflette nelle quote scudetto: sul tabellone 888sport.it, la squadra di Sarri e quella di Allegri sono entrambe a 1,90. Sempre più lontane tutte le altre concorrenti, a partire da Lazio e Roma a 201,00, con l'Inter che scivola a 251,00.