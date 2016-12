Torino-Genoa di ieri sera ha avuto una coda polemica che ha coinvolto i due allenatori, Sinisa Mihajlovic e Ivan Juric, nel corso delle consuete interviste del dopogara. Un “battibecco” a distanza, nato da quanto dichiarato dal tecnico dei rossoblù: "I raccattapalle? Mi sono arrabbiato. Il loro comportamento è stato vergognoso: nemmeno in Interregionale ci si comporta così”. Parole riportate a Mihajlovic, che ha così risposto al collega: “Adesso ce la prendiamo con i bambini? Sono piccoli, anche io potrei farlo, ma sono bambini nient’altro”.



Non è la prima volta, in questa stagione, che il Toro è coinvolto in una polemica di questo tipo: era già accaduto lo scorso 25 settembre, dopo la vittoria (schiacciante) dei granata sulla Roma. Allora Luciano Spalletti non aveva risparmiato una frecciatina agli avversari: “Al quarto uomo ho fatto notare che i raccattapalle del Toro non ributtavano la palla, questo è antisportivo. Il Toro ha mostrato un gioco moderno, ma in questo frangente è stato meno bravo. E se lo vedrò fare anche ai nostri interverrò”.



Questo 'inconveniente' era costato al Toro 5.000 euro di multa, meno della metà della multa (12.000 euro) che la Roma aveva dovuto corrispondere per un simile episodio, nel corso di Roma Napoli di un anno fa. A discolpa di Spalletti c'è da dire che la squadra multata per aver “omesso di intervenire, nonostante i reiterati solleciti arbitrali, affinché i raccattapalle sistematicamente ed intenzionalmente non ritardassero la ripresa del giuoco" era quella di Garcia.



Spalletti che aveva subito un 'trattamento' del genere anche in Catania-Roma del 2008, quando gli etnei furono costretti a pagare 3000 euro di multa per aver i raccattapalle “volutamente ritardato la sollecita ripresa del gioco".