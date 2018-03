Claudio Garcia, leggenda del Racing Avellaneda, dice la sua su Lautaro Martinez, numero 10 dell'Academia e promesso sposo dell'Inter per la prossima stagione, a El Show de Racing: "La sua personalità è incredibile, entrare nel cuore del tifo del Racing è difficile. Giocare in questa squadra è qualcosa in più per lui. Gli consiglierei di mantenere la sua costanza, sono certo che sarà un trionfatore. A chi lo paragono? A Romario".