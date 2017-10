A volte ritornano. Dopo esser stato proposto al Milan durante le ultime settimane di mercato estivo, Rafinha Alcantara torna a essere sul mercato perché lo spazio al Barcellona è poco, così come scadente è il feeling con l'allenatore Valverde. Il centrocampista nelle ultime settimane è stato offerto in Inghilterra con buoni riscontri, ma anche alla Juventus di Marotta e Paratici: un'idea teoricamente percorribile per costi e per volontà del giocatore, che volerebbe immediatamente a Torino visto il lungo periodo negativo con il Barça... ma non pienamente convincente.



ANCORA UN NO - La Juventus si è mostrata molto fredda sull'ipotesi Rafinha. Come per André Gomes o William Carvalho, i bianconeri non hanno intenzione di fare investimenti dubbi a centrocampo ma puntare nelle prossime finestre di mercato solo a giocatori pienamente coinvolti nel progetto. Da Emre Can a Goretzka, sognando Fabinho, questi saranno gli obiettivi della Juventus che non è convinta di Rafinha come opportunità, pur stimando molto tecnicamente il giocatore. In più, in un centrocampo a due a livello tattico rischierebbe di fare molta fatica. Come il Milan, anche la Juve quindi si defila dalla corsa a Rafinha Alcantara.