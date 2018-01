Non dipende né dall’Inter né da noi ma da tanti fattori, come l’Uefa e il Fair Play Finanziario. Mi sento partecipe delle problematiche dell’Inter, ma voglio anche rinforzare il Jiangsu”. Dichiarazioni firmate, l’allenatore del club cinese ora nel ritiro spagnolo di Marbella, a Sky Sport. Parole che avvicinano il centrocampista brasiliano all’Inter di Luciano Spalletti, perchéRamires - come dichiarato due giorni fa a Sky Sport - vuole l’Inter: “ Spero di essere pronto fisicamente il prima possibile sia per il Jiangsu che eventualmente per l’Inter. Se l'Inter ha parlato col mio procuratore è una cosa positiva. Se l'Inter che è un club importante dimostra interesse per me non può che rendermi orgoglioso”., che non vedrebbe di buon occhio un prestito secco tra due società appartenenti allo stesso proprietario., coi nerazzurri che girerebbero ai cinesi i proventi del passaggio di Coutinho dal Liverpool al Barcellona., è arrivato in Spagna (dove ora si trova il Jiangsu Suning) per cercare di sbloccare definitivamente la trattativa.Ramires è visto da Spalletti come rinforzo esclusivamente per la mediana, Rafinha è un jolly per la trequarti ed eventualmente per una mediana a tre, nel caso in cui l’allenatore dell’Inter decidesse di cambiare modulo.Il Barcellona ha garantito che le condizioni del brasiliano sono buone nonostante un infortunio lo abbia tenuto lontano dai campi per mesi e mesi. L’Inter ha avuto dai blaugrana l’autorizzazione per presentare al brasiliano un’offerta economica: tra le due parti ci sono tutti i presupposti per raggiungere un accordo economico. L'Inter ha formalizzato anche la sua offerta al club catalano:riconosciuti al Barcellona per il rendimento del giocatore. Una valutazione per il riscatto ritenuta fino ad ora troppo bassa dal club catalano che però nel pomeriggio incontrerà nuovamente gli agenti del giocatore. La trattativa continua. Work in progress in casa Inter: è caccia al doppio rinforzo a centrocampo.@AleCosattini, il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com