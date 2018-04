Sbaglia un gol e viene sostituito. Rafinha, uscendo dal campo a metà secondo tempo, sembra molto contrariato e si copre la bocca con la maglietta. Poi va in panchina, senza dare la mano a nessuno, e per alcuni minuti si nasconde sotto al giaccone sociale. Secondo Sky, era molto amareggiato non tanto per il cambio quanto per i suoi errori.



Spalletti spiega dopo la partita: “Rafinha deluso in panchina? Può far quello che gli pare, per me era deluso per l’errore al tiro. È un gran professionista, una bellissima persona, può reagire come vuole, non c’è nessun problema. Quando era coperto era dispiaciuto sicuramente, poi una palla per Cancelo gliel’ha data lunga, era semplicemente dispiaciuto per gli errori”.