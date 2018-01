La piccola squadra di quartiere che a partire dalla stagione 2001-02 è presenza stabile in Serie A e in modo sfrontato sfida le metropoli del calcio italiano, riuscendo a garantirsi la permanenza nella massima divisione del calcio nazionale per 16 stagioni nelle ultime 17.a conquistarsi un posto in A, o ne siano assenti. Ma il club di cui è socio controllante la Paluani Spa èsu un altro versante, cui nessuno fa cenno:: 7.672.633 euro nell'esercizio 2014, 12.790.553 nell'esercizio 2015, 18.822.898 euro nell'esercizio 2016, fino a sfondare il tetto dei 20 milioni (per l'esattezza, 21.590.000 euro) nel 2017.la cui scoperta provoca frastornamento. Tanto più che, a fronte d'una media di 15 milioni annui di plusvalenze, non si ricorda cessioni così fruttuose.Per dire,. Contabilizzato nel bilancio chiuso il 30 giugno 2016, esso ha portato a incassare 8.778.000 euro, con una. Tutte le altre sono cessioni di portata minore, e riguardanti calciatori nettamente meno famosi di Paloschi. Che già di suo è un calciatore di terza o quarta fascia.Ma proprio qui sta il dato stupefacente: cheDi più: ha realizzato una montagna di segni positivi cedendo calciatori non già alle grandi del calcio italiano, o ai colossi d'Europa. Nossignori:E se vi chiedete quale sia il club più munifico verso la società di calcio della Paluani, la risposta vi sorprenderà un'altra volta:. Negli ultimi tre esercizi il Chievo ha realizzato ben 23 milioni di plusvalenze grazie al trasferimento di propri calciatori in Romagna. Manco fosse il Chelsea. O forse dovremmo chiamarlo il Chelsena.Ma come è possibile tutto questo? Noi dive lo mostriamo analiticamente, con l'ausilio dei documenti. La giostra parte col bilancio del 2015, quando fra i 12.790.553 euro di plusvalenze vi sono i 2 milioni secchi prodotti dal trasferimento diL'avete mai sentito nominare? In realtà stentate a trovarlo pure su Transfermarkt, dove risulta trascritto come. Su Facebook ne esistono invece due profili: Thomas Gkaras, con foto principale in maglia del Cesena, e Thomas Garas, con foto principale in maglia del Chievo.La scheda Transfermarkt riferisce di un difensore centrale greco classe 1998.che lo hanno utilizzato per il Torneo di Viareggio 2017. Quelle sono state le sole tre partite giocate da Gkaras/Garas durante tutto questo girovagare.. In forza per modo dire, dato che sempre secondo i dati di Transfermarkt non ha mai messo piede in campo.La saga continua l'anno dopo.Il primo è, difensore esterno destro classe 1998. Il Cesena lo rileva a fine giugno 2016 e nemmeno un mese dopo lo gira alla Caratese, serie D. A gennaio 2017 Concato è già tornato in Romagna, e a quel punto il club bianconero lo piazza di nuovo in serie D, al Dro. Per riaverlo definitivamente in bianconero la scorsa estate. Adesso risulta tesserato per la, dove non ha mai giocato.Il secondo giocatore piazzato dai clivensi in Romagna nel 2016 è, che nel documento di bilancio è trascritto "Lordwill". Si tratta di un attaccante. Inutile cercare una sua scheda Transfermarkt: non esiste. Una pagina web lo dà in forza allaun'altra agli Allievi Regionali Elite del Villafranca.Continuiamo coi movimenti del 2016 sulla tratta Chievo-Chelsena. Tocca a, difensore centrale classe 2000. Il Cesena lo prende nell'estate 2016 e lo gira subito al Caldiero, serie D. Nell'estate 2017 Foletto torna in Romagna per essere spedito al Legnago Salus, ancora Serie D.L'ultimo giocatore dell'annata 2016 è il portiere kosovaro, classe 2000. Nell'estate 2016 viene trasferito dall'Under 17 del Chievo a quella del Cesena, ma prima che si concluda la campagna trasferimenti 2016 è già tornato a Verona. La scorsa estate si ritrova in Romagna, e da lì in poi non se ne sa più nulla. Nella scheda Transfermarkt, dal 1° luglio 2017, risulta passato dall'Under 17 del Cesena a una destinazione sconosciuta.. Ancora una volta si tratta di quattro giocatori.Il primo della lista èdifensore esterno sinistro classe 2000. A luglio scorso passa dal Chievo alla, che lo gira immediatamente alla Primavera del Carpi. Lì ha accumulato 5 presenze su 14 in questa stagione.Il secondo della lista èportiere classe 1999, ceduto a luglio 2017 dal Chievo ai bianconeri romagnoli, e da questi subito girato al Lecco, serie D. Nei primi giorni di questo mese di gennaio il Lecco l'ha rimandato in Romagna, e il Chelsena l'ha immediatamente piazzato alla Romanese, ancora in Serie D.Il terzo della lista risulta in bilancio come. In realtà il cognome esatto è, e questa tendenza a sbagliare la trascrizione dei cognomi dice già parecchio. A luglio scorso il Chievo lo piazza al Chelsena che pochi giorni dopo lo gira al Noale, Serie D.A chiudere la serie figura, centrocampista classe 2001. Il suo trasferimento dalle giovanili del Chievo all'Under 17 del Cesena risulta solo sulla carta, perché attualmente è in forza all'Under 17 del club veronese.. Che sommati ai 7 del 2016 e ai 2 del 2015 fanno 23 milioni.Siete sorpresi? Io non tanto. Anche perché non sono solo questi i dati "prodigiosi" che si possono leggere nei bilanci del Chievo. Così come in quelli del Chelsena. Se ne riparlerà.@pippoevai