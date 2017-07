Antonino Ragusa ha parlato a Sassuolo Channel della prossima stagione del club neroverde: ''In questi giorni abbiamo lavorato bene per farci trovare tutti pronti, io ci tengo molto a partire bene. Questi sono test che magari contano poco ma per noi sono importanti perché iniziamo a capire le prime sensazioni sul campo. Qualcosina dell’anno scorso secondo me è rimasta, poi è normale che il mister ci stia dando le sue indicazioni, cerchiamo di assimilare tutto nel miglior modo possibile perché dovremo fare quello che ci chiederà. Sono rimasto colpito dalla sua sincerità e dalla sua schiettezza, sembra molto deciso nel dire le cose, molto determinato, si vede che ha molta voglia di fare. Io cercherò di dare sempre il massimo, il primo obiettivo è quello di mettere in difficoltà il mister, poi bisognerà sudare e migliorarsi per raggiungere gli obiettivi''.