Insieme alla confermata Giorgia Cardinaletti, l'ex radiocronista Riccardo Cucchi sarà il conduttore della Domenica Sportiva al posto di Alessandro Antinelli. Al quale viene affidata una nuova trasmissione: Antidoping, sempre la domenica su Rai 2, dalle ore 19 alle 19.30 dopo Novantesimo Minuto. Dove rimane il trio composto da Paola Ferrari, Alberto Rimedio e Mario Sconcerti dalle ore 17 alle 19. Confermato alla DS l'opinionista Marco Tardelli che sarà affiancato dall'attore Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto.



Nessuna novità al sabato: si comincia alle 13.30 con Dribbling condotto dalla coppia Cristina Caruso-Tommaso Mecarozzi. Dalle ore 18 Novatesimo Serie B condotto da Paolo Paganini. In seconda serata dalle 23 Il Sabato della DS condotto da Marco Lollobrigida.



Per la Nazionale la novità è lo studio con Simona Rolandi. Conduzione TG sportivo delle ore 18.30 su Rai 2 si alterneranno Lauro, Carollo, Caruso, Rolandi, Matano, Vaccari e Mecarozzi. Giostra del gol: confermato Varriale. Intanto il cdr di Rai Sport (si è dimesso Mecarozzi) in un comunicato ha criticato il direttore perché non ha messo Sabrina Gandolfi alla trasmissione del sabato sera come avrebbe promesso, mentre per quanto riguarda la DS il cdr ha criticato il fatto che è stato preso un giornalista 'distaccato' come Cucchi, pur ribadendo la stima nei suoi confronti.