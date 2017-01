La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Serie B. Giro di attaccanti: il Bari prende Raicevic dal Vicenza e Nenè dallo Spezia (che ha già accolto Giannetti dal Cagliari) e cede De Luca (via Atalanta) allo stesso Vicenza (insieme al terzino Doumbia) e Maniero al Benevento, che a sua volta libera Puscas per l’Entella. Andrà tutto così o qualcuno resterà col cerino in mano? Lo stesso Bari ultimerà solo oggi la sua rivoluzione con Greco dal Verona e Tonev (in cambio di Martinho) dal Crotone e cedendo Romizi (Ternana o Benevento) e Daprelà all’Avellino. Altre tre ufficialità in casa Carpi: Mbakogu rientra dal Krylia, Jelenic arriva dal Livorno e c’è anche (da luglio) il giovane attaccante Mugelli dallo Scandicci, mentre oggi potrebbe arrivare un esterno, oltre a Seck (Roma) che piace anche al Latina.



AFFARI FATTI - Blanchard da Carpi va in prestito a Brescia. La Pro Vercelli riporta in B l’esperto Nardini, che era a Messina e sabato ha deciso la sfida con la Juve Stabia; ufficiali anche Osei (era alla Juve Stabia) e Vives dal Torino. E’ fatta per Sprocati (Pro Vercelli) alla Salernitana, che ci prova con Crimi (Carpi). Doppietta del Trapani con Cason (Atalanta, era alla Ternana) e Manconi (Novara, era alla Reggiana). Bis anche per la Ternana con Jakimovski (Benevento) e Chiricò (Foggia). Un altro talento per il Cittadella: è l’attaccante Vido del Milan. Altri giovani in prestito: Dossena (Atalanta) passa al Perugia, Tamba (Juventus) all’Ascoli.



TRATTATIVE - Una volta ceduto Greco, il Verona completerà la rosa col giovane Besea del Modena. Il Frosinone, visto che Brighenti si dovrà operare a una spalla, cerca di chiudere per il ritorno di Terranova (Sassuolo). La Spal potrebbe completare il suo mercato con Pecorini dell’Ascoli. Il Benevento ha chiesto Viola al Novara, pronto a sostituirlo con Cinelli (Cesena, ma è del Chievo) o Mariga (Latina), ma è stato fatto un sondaggio anche per Bouy (Juve, era a Palermo). Lo stesso Novara può fare uno scambio di difensori con il Brescia, cedendo Romagna (via Juve) e prendendo Lancini. Il Cesena infine ha l’accordo con il Verona per Fares, che però non ha ancora accettato il trasferimento.