Ancora una volta, Mino Raiola contro il Milan. Il procuratore di Gigio Donnarumma, grande protagonista di questa finestra di mercato, è tornato a farsi sentire e ha attaccato la società rossonera. Secondo l'agente del portiere classe 1999, fresco di rinnovo con il Milan dopo la clamorosa vicenda estiva, Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli avevano promesso la fascia da capitano a Gigio proprio dopo la firma sul nuovo contratto. Queste le dichiarazioni in merito di Mino Raiola, rilasciate in onda su Rai Sport: "Per Donnarumma ci avevano promesso la fascia da capitano. Nulla contro Bonucci ma vogliamo capire”. Per l'ennesima volta il procuratore del portiere rossonero all'attacco. Arriverà la risposta del Milan? Non ci resta che attendere...