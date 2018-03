L'agente Mino Raiola ha dichiarato in un'intervista a Rai Sport: "Che delusione il Mondiale in Russia senza l'Italia. Mi dispiace per i miei assistiti Donnarumma, Verratti, Bonaventura, Balotelli e Insigne. La colpa è di Ventura, ma soprattutto di chi l'ha messo lì... La vera vergogna è che non sta cambiando ancora niente nel calcio italiano. Sarebbe bello se il Napoli vincesse lo scudetto contro una grande Juve, anche se Sarri ha una rosa un po' corta".



"Insigne sta risolvendo la situazione con il suo agente. Quindi non posso ancora essere il suo procuratore, anche se mi piacerebbe perché è un grandissimo calciatore. Il Napoli non vuole vendere i suoi pezzi pregiati, vedremo quale sarà il suo futuro".



"Donnarumma ha fatto una scelta, quella di restare al Milan, e io la rispetto. Se mi dovesse chiedere, però, di andare via mi metterei subito al lavoro anche perché le richieste importanti ci sono. Anzi, se fosse per me Gigio dovrebbe andare via dal Milan. Dove? All'estero. O in Italia, non escludo nulla".



"Balotelli è pronto a tornare in Italia. Mario è maturato ed è uno dei primi dieci attaccanti al mondo, in Italia è il numero uno. Vale 100 milioni di euro, ma è a parametro zero ed è quindi un affare. Sto già trattando con molti club in Inghilterra e in Italia. Ho parlato con Juve, Roma, Napoli, Inter. Il Milan? No, lì no perché c’è Mirabelli e non posso parlare con lui, non sono al suo livello".



"Il presidente della Fifa, Infantino sta facendo campagna elettorale per accontentare qualcuno, ma non capisce di cosa sta parlando. Il calciomercato va regolarizzato, ma non con le sue proposte. Il calciomercato è falsato dal fair-play finanziario Uefa. Se si attaccano le commissioni degli agenti, allora lo si può fare anche con i diritti tv. La Fifa viene dalla gestione Blatter, Infantino ha riverniciato la macchina con l'ingresso di alcuni ex calciatori, ma sotto c'è ancora la stessa ruggine". Calciatori e agenti stanno puntando a una fetta della torta dei diritti tv?