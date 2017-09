Un rapporto nato male, frutto di una trattativa complicata come quella del rinnovo di Gianluigi Donnarumma che ha avuto giocoforza numerosi bassi e pochi alti e che, per colpa di alcune incomprensioni fra Mino Raiola e Massimiliano Mirabelli, ha rischiato anche di saltare. Un rapporto logoro, quello fra l'agente e il ds rossonero, che ha portato nuovamente Raiola ad attaccare frontalmente il Milan a mezzo stampa.



RAIOLA SENZA FRENI - Parlando ai microfoni di Rai Sport nel corso della Domenica Sportiva il procuratore ha ribadito la stima nulla nel progetto dei rossoneri: "Non ho nulla di personale contro Fassone e Mirabelli, ma non credo nel loro progetto".



L'ATTACCO DI MIRABELLI - Pochi giorni fa l'attuale direttore sportivo del Milan aveva attaccato frontalmente Raiola dichiarando pubblicamente di considerarlo "Un piccolo uomo" e oggi è arrivata la risposta di Raiola.