Il futuro dicontinua a tenere banco in casaIl portiere classe '99 è, o meglio dovrebbe essere, un punto fermo della formazione rossonera non solo della prossima, ma anche delle successive stagioni. Dovrebbe, perchè il mancato rinnovo di contratto e i contatti frequenti con le più importanti formazioni mondiali, stanno mettondo all'angolo il duo Fassone-Mirabelli"Donnarumma non merita un grande Milan, ma una grande squadra. Vi state concentrando tutti sul rinnovo e non su che Milan sarà".è il vero deus ex machina del mancato accordo fra le parti.azzurro e da un suo eventuale rinnovo o trasferimento ha intenzione di guadagnarci e bene.e l'ha fatto nel momento più delicato della stagione che porterà, inevitabilmente, ad una trattativa aperta per il futuro di Donnarumma. L'agente non si espone, nonostante l'abbia fatto spesso nel corso dell'anno, ma in una delle sue ultime interviste dichiarò: "Ebbene ora la nuova proprietà tanto attesa (e altrettanto sospettata) è finalmente arrivata e con Yonghong Li e i cinesi,Raiola ora non può più sfruttare il closing per non parlare del futuro di Donnarumma.e dire apertamente la strategia che vuole adottare per il suo assistito. Rinnovare o cambiare aria? Raiola prenda posizione.