Manca meno di un mese al 18esimo compleanno, la scadenza si avvicina e il rinnovo ancora non arriva: il contratto di Gianluigi Donnarumma resta un nodo per il Milan e nell'ultimo giorno della finestra invernale ci pensa Mino Raiola a far tremare i rossoneri. Intervistato da Premium Sport l'agente del giovane portiere dichiara: "Non vedo come lo si possa criticare, se qualcuno vuole che vada via basta dirlo. Io faccio gli interessi di Donnarumma. Voglio conoscere il progetto Milan del futuro, penso sia giusto. Donnarumma è del #Milan e serve tranquillità. Vogliamo solo il tempo per ponderare le scelte giuste. Una squadra come il Milan sa gestire le situazioni. Donnarumma vale come un Modigliani, il prezzo dipende da chi sta davanti: lo farà il Milan. Se piace alla Juve? Chiedete a Paratici".



Risposta anche per le accuse rivolte da Antonio Cassano a Mario Balotelli: "La mia fortuna sono i miei giocatori e non il contrario. Sono contento per Balotelli".