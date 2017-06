Sul filo dell'alta tensione, a tratti altissima. La trattativa estenuante tra il Milan e Mino Raiola è durata mesi ma ha prodotto solo una fumata nera: Gigio Donnarumma non rinnova, ormai è storia, il mercato corre veloce. Eppure, c'è una questione che anima i rumors e fa interrogare molti tifosi rossoneri: il Milan sceglierà di sbattere ogni porta in faccia a Raiola oppure la situazione rimane professionalmente aperta? La risposta, ad oggi, è la seconda. Con una postilla, ovvero solo per quanto riguarda i giocatori già presenti nella rosa del Milan; perché fare nuovi affari con Mino diventa utopia allo stato attuale delle cose.



DA ABATE A JACK - La decisione da parte di Fassone e Mirabelli (che si è lasciato con Raiola nell'indifferenza al punto da non voler partecipare all'incontro finale per Donnarumma) è sostanzialmente già stata presa negli ultimi giorni di questa settimana travagliata: Jack Bonaventura rimane in rossonero, dopo un rinnovo fortemente voluto e ottenuto. Lo stesso vale per Ignazio Abate, altro uomo di Raiola da anni che resterà a far parte della rosa rossonera. A meno di offerte clamorose che ad oggi non ci sono, entrambi sono nei piani del nuovo Milan. Abate sarà prima alternativa a Conti (se si chiudesse l'affare) ed è approvato da Montella, Bonaventura è un jolly troppo utile per rinunciarvi vista la duttilità, l'impegno, il rapporto con i tifosi. E allora Raiola su questo fronte è tranquillo, il discorso Donnarumma non condiziona Bonaventura e Abate. Almeno per adesso, in questa finestra di mercato, nonostante i pensieri negativi dell'agente sul Milan cinese. Per questo, in futuro tutto può cambiare. Ma questa è un'altra storia.