E pensare che una delle prime colonie di Mino Raiola in Italia fu proprio nerazzurra. Ibrahimovic, Maxwell, Balotelli, addirittura l'operazione Kerlon 'Foquinha'. C'è stata un'epoca in cui tra l'Inter e Raiola scorreva buon sangue, eccome. Tanti affari insieme, finché si arrivò alla rottura definitiva con tanto di addio in massa dei suoi uomini nel giro di pochi anni, direzione estero. Ma quei tempi legati a Massimo Moratti adesso sembrano lontani, la guida di Suning cambia lo scenario con uno dei procuratori più potenti al mondo.



TORNA IL FEELING - Quel complimento di Mino al gruppo che ha acquistato l'Inter con Zhang a capo non è stato casuale. Anzi, molto apprezzato dalla proprietà cinese. "Ci sono cinesi e cinesi, i cinesi dell’Inter sono delle persone serie, li ho conosciuti. Hanno idee chiare, vogliono rilanciare l’Inter e farla diventare una delle prime al mondo; soprattutto, hanno i mezzi per farlo", parola di Raiola. Ben diverso rispetto a qualche anno fa, quando i rapporti con il club nerazzurro erano completamente congelati. I contatti ci sono stati, Mino sa che l'Inter è un bacino importante per la Serie A e di conseguenza si riaprono le porte per eventuali operazioni. Occhio, con il mercato che incombe.



TALENTO IN CASA - Non a caso, un talento targato Raiola è già nelle giovanili nerazzurre e non c'è alcuna intenzione di mandarlo via, tutt'altro. Si chiama Davide Merola, classe 2000, convincente anche con l'Under 17 dell'Italia all'Europeo di categoria in coppa con Moise Kean (a proposito di scuderia Raiola...). Con gli Allievi dell'Inter sta segnando a raffica, non è un modo di dire. Mino lo gestisce insieme a Vincenzo Raiola e Sandro Martone, suo collaboratore. E vede come l'Inter si coccola un ennesimo gioiello giovanissimo che dovrà crescere sotto l'aspetto fisico, ma in quanto a talento promette più che bene, non a caso tanti club lo seguono. Ricorda Montella o Totò Di Natale, giura chi lo conosce. E chissà che futuro avrà, Suning intanto ha riaperto ai contatti con Raiola. E il mercato ha strade infinite...