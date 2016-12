Intervistato da TalkSport il super procuratore Mino Raiola ha parlato a tutto tondo del futuro di tanti suoi assistiti partendo dai due attaccanti Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic passando per il rinnovo di Blaise Matuidi col PSG fino ai retroscena estivi sul trasferimento di Mario Balotelli.



SU LUKUAKU - "Con l'Everton abbiamo raggiunto un accordo al 99,9%. Stiamo parlando con il club con uno spirito positivo e siamo molto fiduciosi. Non ci sono problemi in vista perciò mancano solo i dettagli da mettere nero su bianco. Se lui sarà forte abbastanza per andare via l'anno prossimo ne parleremo con l'Everton, ma al momento entrambi vogliamo la stessa cosa: puntare a crescere e alla Champions".



SU BALOTELLI - "Balotelli potrebbe tornare in Inghilterra. Stiamo già parlando con diversi club inglesi, ma è obiettivamente ancora troppo presto per parlarne. Dobbiamo continuare a valutarlo giorno per giorno".



SU IBRHAIMOVIC - "C'è una grossissima probabilità che per Ibrahimovic ci sia un secondo anno. C'è una clausola nel suo contratto. E' più una questione di tempo che altro. C'è stato un interesse dalla Cina l'anno scorso e ha scelto di rifiutarla. Il ragazzo non ha ancora dato tutto a questo mondo del calcio. E' ancora in forma e ha voglia di metteresi in gioco. Non lascerà il Manchester".



MATUIDI - "L'estate è passata, ora le cose stanno andando avanti naturalmente. Stiamo parlando con il club e va tutto bene. Credo che Matuidi resti al PSG".