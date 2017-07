I procuratori non hanno mai avuto tanto potere come in questa fase storica del calcio mondiale. Procuratori, o meglio intermediari, perchè anche il ruolo dell'agente e rappresentante dei giocatori è cambiato si è evoluto, ha inglobato ruoli che vanno oltre la gestione del giocatore, affiancandosi direttamente anche alle società, a volte prendendo direttamente anche il posto di una o entrambe. Un gioco che, ovviamente, porta soldi, tanti soldi, nelle casse degli agenti che possono, oggi più di ieri, completare affari che superano i 6 zeri.



​I 10 PIU' POTENTI - Il portale economico Calcio e Finanza ha stilato una classifica dei primi dieci procuratori e alcuni di questi, come Jorge Mendes o Mino Raiola fra gli altri, hanno un fatturato superiore a quello di molti club europei. Tanti soldi, che, però, spesso escono dal mondo del calcio. La nuova regolamentazione Fifa non pone tetti alle commissioni purchè non si vada oltre il 3% dello stipendio lordo del giocatore o del prezzo del trasferimento. Per questo le cifre si stanno gonfiando, e superare i 20 milioni di euro per qualunque tipo di giocatore è ormai la norma.



QUANTO GUADAGNANO? - La deregulation messa dalla Fifa ha anche consentito la proliferazione di figure intermedie, con un grande potere economico e politico. Un caso su tutti? Secondo il Corriere della Sera è l’iraniano Kia Joorabchian, agente ma che non svolge la funzione di agente. E' un uomo d’affari e come tale punta al guadagno. Si ma quanto guadagnano? Secondo il report «Fifa Intermediaries in international transfers», in tutto il mondo, tra il 2013 e il 2016, sono stati spesi 1,1 miliardi di dollari per le commissioni agli agenti. Ecco i primi 10 nella nostra gallery