Mino Raiola non si smuove: l'agente di Mbaye Niang, attaccante del Milan, ha confermato la volontà del suo assistito di non trasferirsi in Russia. Ecco le parole del procuratore italo-olandese a Sky Sport: "Montella ha detto che non si allena perché non c'è con la testa, è arrivato il certificato che non c'è con la testa. Quindi ha ragione Montella."



SUL FUTURO DI NIANG - "Come si esce da questa situazione? Non lo so, cerchiamo di lavorare per la soluzione che possa andare bene a tutti. Russia? Per adesso il ragazzo non vuole andare e credo si debba rispettare la sua scelta, come quando uno rispetta le scelte di rimanere".



SU NEYMAR - "Gli affari da 200 milioni di euro diventeranno la normalità, non è una pazzia. Il mercato in quanto tale non esiste più, sono i paesi che acquistano, questo non è calcio".



SU MESSI - "Un giocatore come lui deve provare un'altra esperienza e dimostrare quanto è grande. Il Barcellona deve reinventarsi".