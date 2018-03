Una gara fondamentale, da non sbagliare per rialzarsi dopo la sconfitta in Europa League contro l'Arsenal. Il Milan si prepara alla trasferta di questo pomeriggio contro il Genoa sapendo di dover vincere per continuare nella sua rincorsa alla Champions e ridare entusiasmo all'ambiente in vista del ritorno contro i Gunners di giovedì prossima. Avversario di turno quei rossoblù contro cui, il 27 settembre 2015, tutto il mondo si accorse di Gigio Donnarumma.



ADDIO VICINO - Se è vero che il suo debutto ufficiale avvenne contro il Sassuolo, il 25 ottobre dello stesso anno, già dalla sfida di Marassi Sinisa Mihajlovic, allora allenatore rossonero, mostrò di puntare molto sul classe '99, mandandolo a scaldare dopo qualche rinvio sbagliato di Diego Lopez. 111 presenze dopo, Gigio affronterà un'altra partita da titolare ma, come riporta Repubblica, il suo addio al Milan sembra sempre più vicino.



DA RAIOLA A REINA - Le parole di Mino Raiola della scorsa settimana ("Donnarumma ha fatto una scelta, quella di restare al Milan, e io la rispetto. Se mi dovesse chiedere di andare via, però, mi metterei subito al lavoro anche perché le richieste importanti ci sono. Anzi, se fosse per me Gigio dovrebbe andare via dal Milan") stanno portando tanti club a valutare l'acquisto di Donnarumma: su tutti il Paris Saint-Germain, con cui l'agente italo-olandese ha ottimi rapporti e che può arrivare a offrire circa 50 milioni di euro alla società di via Aldo Rossi. Soldi freschi, che verrebbero utilizzati per un mercato che, fin qui, Massimiliano Mirabelli sta portando avanti grazie ai parametri zero (Reina e Strinic già bloccati, Ki il prossimo obiettivo).