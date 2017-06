Gianluigi Donnarumma è l'assistito più chiacchierato di, ma non certo l'unico. In passato c'è chi ha già scritto la storia del mercato:. Sul cui trasferimento, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, è proprio l'agente italo-olandese a tornare: ". Di sicuro la Fifa non ha aperto alcuna inchiesta sul trasferimento di Paul allo United. E nel suo caso la Juve, comunque, ha saputo usare le maniere giuste. Quando nel 2015 Marotta ci ha chiesto di restare, lo ha fatto con i dovuti modi. Tant’è vero che poi l’anno dopo Pogba è andato via con la soddisfazione di tutti. Commissione da 8 milioni per Ely? Credo non sia vero".