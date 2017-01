Ivan Rakitic, centrocampista croato del Barcellona, è finito al centro delle voci di mercato; su di lui c'è il forte interessamento di Juventus e Manchester City, ma l'ex Siviglia ha ribadito a Sport di voler restare in Catalogna: ''Voglio sedermi attorno ad un tavolo con i dirigenti perché voglio rinnovare il contratto (in scadenza nel giugno 2019) e restare in blaugrana ancora per molti anni''.