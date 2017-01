Secondo Marca, Ivan Rakitic è pronto a rinnovare il contratto col Barcellona e non ha nessuna intenzione di lasciare il club catalano. Il croato, tuttavia, sempre secondo il quotidiano spagnolo, non è particolarmente contento in questo periodo perché non è titolare, ma con Luis Enrique la situazione potrebbe cambiare in qualsiasi momento. Tuttavia, il futuro di Rakitic è legato indiscutibilmente a quello di Luis Enrique: se l'attuale tecnico spagnolo non dovesse rinnovare con i blaugrana, le possibiltà che Rakitic rimanga al Barcellona anche la prossima stagione crescerebbero: altrimenti, su di lui c'è il forte interesse del Manchester City ed anche la Juventus potrebbe fare un tentativo se si verificasse una frattura tra il centrocampista croato e i blaugrana.