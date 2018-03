Ramires torna a parlare. Il centrocampista brasiliano del Jiangsu Suning, inseguito lo scorso gennaio dall'Inter, è tornato sui contatti coi nerazzurri a UOL Esporte: "Si è parlato molto dell'interesse dell'Inter, ma a me non è arrivato niente di concreto, almeno fino ad oggi. Tutti sanno che l'Inter è un grande club e giocare di nuovo in Europa è un desiderio che ho. Ora però penso ad aiutare il Jiangsu a fare un grande anno nel 2018, nient'altro mi passa per la testa in questo momento".



SUL CHELSEA - Ramires ha poi parlato del possibile ritorno al Chelsea: "È la squadra per cui avrò sempre un affetto speciale e dove ho ancora voglia di giocare prima di finire la mia carriera. So che le porte di Stamford Bridge saranno sempre aperte per me e tornare a vestire quella maglia sarebbe spettacolare".